Игорь Тарасов
⭐⭐⭐⭐⭐ 5.0
Профессионализм на высшем уровне! Студия SiGS не только разработала эффективную стратегию SEO-продвижения для нашего бизнеса, но и оперативно внедрила ее, что принесло заметный прирост в трафике и конверсии. Рекомендую всем!
Через 20-30 дней после старта будет значительный рост по низкочастотным ключевым запросам, первые целевые заявки.
В топ выйдут среднечастотные запросы, прирост видимости и целевого трафика на 180%
Средний рост видимости на 450%, кратный рост органического трафика, стабильные заявки с сайта.
Работа с сайтом: frontend и backend разработка, техническая оптимизация.
Работа с клиентами: PR, репутация бренда.
Анализ конкурентов и сбор семантического ядра (СЯ)1 при помощи сервисов Yandex Wordstat, Google Keyword Planner, Keys.so: прорабатываем запросы с частотностью до 1, забираем у ТОПов наиболее прибыльные запросы.
На основе структур сайтов-конкурентов из ТОП-10 поисковой выдачи, создаем недостающие блоки на Вашем сайте и заполняем их контентом: расписываем каждый ключ при помощи AI2, подбираем тематические изображения, прорабатываем уже существующие тексты.
Наращиваем ссылочный профиль Вашего сайта, используя анкорные3 и безанкорные4 ссылки с собственных PBN-сетей, что в свою очередь увеличивает авторитет продвигаемого домена в Yandex и Google.
Наращиваем количество трафика из поисковых систем. Улучшаем поведенческие факторы (ПФ)5 по выбранным ключевым запросам: уменьшаем процент отказов от общего числа посетителей, увеличиваем время нахождения на сайте.
Выходим на плавно восходящее плато. Дополнительно углубляем и расширяем семантическое ядро. Работаем с репутацией бренда. Поддерживаем ранее достигнутые позиции сайта.
Hi-SEO: Выкупаем дроп-домены6 на аукционах и постранично склеиваем их при помощи 301-редиректа с Вашим ресурсом для увеличения ссылочного веса. По желанию клиента создаём сеть сайтов для занятия дополнительных позиций в ТОП-10.
Игорь Тарасов
⭐⭐⭐⭐⭐ 5.0
Профессионализм на высшем уровне! Студия SiGS не только разработала эффективную стратегию SEO-продвижения для нашего бизнеса, но и оперативно внедрила ее, что принесло заметный прирост в трафике и конверсии. Рекомендую всем!
Виктор Виноградов
⭐⭐⭐⭐⭐ 5.0
SiGS - это надежный партнер в области SEO. Их команда экспертов продемонстрировала высокий уровень знаний и профессионализма, помогая нашему сайту достичь лучших позиций в поисковых системах. Благодарим за отличную работу!
Екатерина Бондаренко
⭐⭐⭐⭐⭐ 5.0
Сотрудничество с SiGS принесло нам не только результаты, но и приятное впечатление от команды профессионалов, готовых идти на встречу клиенту и предлагать индивидуальные решения. Отличная работа, рекомендую!
Ольга Козлова
⭐⭐⭐⭐⭐ 5.0
SiGS - это не просто студия по SEO, это настоящие мастера своего дела! Благодаря их уникальному подходу к продвижению удалось значительно увеличить видимость нашего бизнеса в поисковых системах. Спасибо за профессионализм и результат!
|Базовый
|Оптима
|Премиум 👑
|Подходит для
|Доступный стартовый пакет для небольших бизнесов.
|Продвижение интернет-магазинов и услуговых сайтов в нишах со средний конкуренцией.
|Высококонкурентные ниши и всероссийские порталы с высокой посещаемостью.
|Стоимость
|от 30,000 ₽
|от 50,000 ₽
|от 80,000 ₽
Аналитика
|Marketing Check-up (Поисковый и технический аудиты)
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|Анализ трафика, конкурентный анализ
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|Настройка Яндекс. Метрика и Google Analytics
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|Настройка коллтрекинга7
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Сбор и кластеризация семантического ядра
|Запросов в работе
|до 250 шт.
|до 500 шт.
|неограниченно
|Мониторинг позиций по запросам
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Техническая оптимизация
|Внедрение доработок по сайту
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|Улучшение скорости загрузки сайта
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SEO-оптимизация
|Написание и рерайтинг текстов
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|Добавление новых посадочных страниц
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|Продвижение по нескольким регионам
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|Продвижение по всей России
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|Внедрение алгоритмов искусственного интеллекта
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Внешняя оптимизация
|Наращивание ссылочной массы анкорными ссылками
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|Наращивание ссылочной массы безанкорными ссылками
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|Оптимизация поведенческих факторов
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|Продвижение поисковых подсказок в ТОП
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Юзабилити
|Юзабилити аудит8
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|Настройка онлайн-чатов и обратного звонка
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|Анализ конверсий и поведения посетителей
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|Улучшение прототипов посадочных страниц
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Отчётность
|По позициям и трафику
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|План работ, отчет по работам
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|Индивидуальные отчеты
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| Для юридических лиц и ИП доступна оплата продвижения сайтов с НДС и без НДС.
Полный пакет бухгалтерских документов: договор, акт выполненных работ, счёт-фактура. Подписание документов через ЭДО.
SEO имеет накопительный эффект, то есть при правильном подходе со временем результаты продвижения только улучшаются.
SEO-продвижение привлекает посетителей, которые ищут именно ваши продукты или услуги, что увеличивает конверсию и прибыль.
SEO-продвижение помогает позиционировать сайт для множества ключевых слов, что приводит к увеличению количества посетителей.
SEO-продвижение является более экономичным, чем другие способы продвижения, поскольку не требует постоянных расходов на рекламу.
Улучшенное ранжирование в поисковых системах увеличивает видимость бренда и повышает доверие к нему.
SEO-продвижение включает работу над удобством использования сайта, что повышает удовлетворенность пользователей и снижает отказы.
Технология PBN9 позволяет эффективно и безопасно продвигать даже новые сайты. Ссылки с блога увеличивают авторитет Вашего сайта в Яндекс и Google.
Улучшенное ранжирование в поисковых системах и привлечение целевой аудитории способствуют повышению конверсии и увеличению продаж или заявок на услуги.
Успешное SEO-продвижение позволяет компании выделиться среди конкурентов, занимая более высокие позиции в поисковых результатах и привлекая больше клиентов.
Вы ищете способы повысить видимость вашего сайта в поисковых системах? Хотите увеличить количество посетителей и повысить конверсию? Тогда вам стоит обратить внимание на SEO-продвижение.
SEO-продвижение — это комплекс мер, направленных на оптимизацию и продвижение сайтов в поисковых системах. SEO-специалисты работают над тем, чтобы сайт занимал высокие позиции в результатах поиска по ключевым запросам, что приводит к увеличению трафика и улучшению видимости сайта.
Наша компания SiGS предлагает широкий спектр услуг по поисковому продвижению. Мы работаем с сайтами разной тематики и сложности, помогая им занять высокие позиции в поисковых системах. Наши услуги включают:
Стоимость SEO-продвижения зависит от сложности проекта, его целей и сроков. Мы готовы предложить вам различные варианты продвижения, чтобы удовлетворить ваши потребности и бюджет.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших услугах и ценах. Мы поможем вам повысить видимость вашего сайта и привлечь больше посетителей.
Не упустите возможность улучшить видимость вашего сайта и повысить его эффективность! Свяжитесь с нами сегодня и начните свой путь к успеху в поисковых системах!
Хотите, чтобы ваш сайт занимал высокие позиции в поисковых системах? Желаете увеличить посещаемость и повысить конверсию? Тогда вам нужна профессиональная SEO-раскрутка от компании SiGS.
SEO-раскрутка — это комплекс мер, направленных на продвижение сайта в поисковых системах. Наши специалисты работают над тем, чтобы сайт занимал высокие позиции по ключевым запросам, что приводит к увеличению трафика и улучшению видимости сайта.
Мы предлагаем широкий спектр услуг по SEO-раскрутке и оптимизации сайтов. Наша компания SiGS работает с сайтами разной тематики и сложности, помогая им занять высокие позиции в поисковых системах.
Стоимость SEO-раскрутки зависит от сложности проекта, его целей и сроков. Мы готовы предложить вам различные варианты продвижения, чтобы удовлетворить ваши потребности и бюджет.
Семантическое ядро (СЯ)1 — это список ключевых слов и словосочетаний, которые направляют целевых посетителей на сайт и используются для продвижения посадочных страниц в поисковых системах. Семантическое ядро помогает определить потребности пользователей, привлечь целевой трафик и эффективно планировать структуру сайта для SEO-продвижения, создавать контент-планы, а также настраивать контекстную рекламу.
Искусственный интелект (ИИ, AI)2 может использоваться в SEO для решения различных задач, таких как анализ и оптимизация контента, генерация текста, анализ ключевых слов, прогнозирование поисковых запросов и инструменты оптимизации.
Анкорные ссылки3 — это ссылки, обозначенные текстом, которые направляют пользователя на определенную страницу. Анкоры содержат ключевые фразы и могут быть неразбавленными (только ключевая фраза) или разбавленными (с дополнительным текстом). Они играют важную роль в SEO, помогая пользователям понять информацию, которую они получат, перейдя по ссылке, и влияют на ранжирование сайтов в поисковых системах.
Безанкорные ссылки4 — это внешние ссылки, в которых вместо ключевых слов используется формальный ссылочный текст, такой как адрес страницы, название сайта или общие слова типа "тут", "здесь", "подробнее". Роботы поисковиков рассматривают безанкоры как естественные, так как их чаще всего используют обычные пользователи.
Поведенческие факторы5 — это показатели поведения пользователя при посещении веб-ресурса и его удовлетворенности, которые влияют на ранжирование сайта в поисковых системах и его конверсию.
Дроп-домены6 — это домены, у которых закончился срок регистрации, и если текущий владелец не продлит домен в установленный срок, он будет удален из реестра и может быть зарегистрирован другим пользователем. Дроп-домены могут быть привлекательны для развития сайта, особенно если они имеют хорошую репутацию, связаны с релевантной тематикой и имеют качественный ссылочный профиль.
Коллтрекинг7 — это инструмент для отслеживания звонков с веб-сайта, рекламы или других маркетинговых каналов. Он позволяет определить, какие источники приводят потенциальных клиентов, которые затем совершают звонки.
Юзабилити аудит8 — это процесс оценки удобства и эффективности интерфейса продукта или сайта. Он помогает выявить проблемы, которые мешают пользователям легко и быстро достигать своих целей при взаимодействии с продуктом.
PBN9 — это частная сеть блогов или сайтов, созданная с целью улучшения ранжирования основного сайта в поисковых системах.